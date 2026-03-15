Украина завершила выступления на Паралимпийских играх-2026: все медали и итоговое место

Зимняя Паралимпиада-2026 позади: для Украины она запомнится как громкими победами, так и скандалами. Несмотря на попытки организаторов унизить украинскую команду в пользу россиян, сборная выступила успешно и везет домой немало медалей.

24 Канал подводит итоги Зимней Паралимпиады-2026 для Украины и вспоминает всех призеров соревнований в парабиатлоне и лыжных гонках.

Кто из украинцев получал медали на Паралимпиаде-2026?

Парабиатлон стал наиболее успешной дисциплиной для нашей команды: именно в ней было добыто 16 из 19 медалей украинской команды.

Паралимпийскими чемпионами Милана и Кортины стали Тарас Радь, Александр Казик і Александра Кононова. Все они выиграли спринтерские гонки еще в первый соревновательный день.

Серебряные медали в копилку команды принесли Григорий Вовчинский, Ирина Буй, Ярослав Решетинский и Максим Мурашковский. А Тарас Радь і Александр Казик добавили серебро к золоту.

Бронзовые награды завоевывали Анатолий Ковалевский (2 медали), Людмила Ляшенко и Дмитрий Суярко. Александра Кононова добавила сразу две бронзы к золоту, а Тарас Радь стал единственным украинцем в парабиатлоне, кто собрал полный комплект наград.

У лыжных гонках эстафетная команда Украины выиграла серебро, медаль этого же достоинства получил Александр Казик, а Александра Кононова стала самой титулованной украинской паратлеткой, добавив бронзу, которая стала 5 ее медалью.

Всего в активе Украины – 19 медалей.

Кто стал украинскими мультмедалистами на Паралимпиаде?

5 – Александра Кононова : 1 золото, 1 серебро, 3 бронзы

: 1 золото, 1 серебро, 3 бронзы 4 – Тарас Радь : 1 золото, 2 серебра, 1 бронза

: 1 золото, 2 серебра, 1 бронза 3 – Александр Казик : 1 золото, 2 серебра

: 1 золото, 2 серебра 2 – Людмила Ляшенко : 1 серебро, 1 бронза

: 1 серебро, 1 бронза 2 – Анатолий Ковалевский: 2 бронзы

Какое достижение покорилось Павлу Балю?

Паратлет, который потерял ноги на стройке и нашел свое призвание в спорте, стал первым в истории Украины медалистом сразу и зимних, и летних Паралимпийских игр. В Париже-2024 Баль был бронзовым призером соревнований в гендбайке, а в Милане-2026 добавил к этому серебро в лыжных гонках в эстафете.

Какое место Украина заняла в медальном зачете Паралимпийских игр?

Согласно данным на официальном сайте Паралимпиады, после завершения всех своих дисциплин Украина занимает 7-е место среди всех стран-участников Игр.

Однако в случае победы в финале по парахоккею сборная Канады может обогнать нас. Если же канадцы уступят американцам, то серебра им не хватит, чтобы обойти Украину.