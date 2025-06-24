Ястремская "приоткрыла завесу" своей личной жизни: с кем встречается теннисистка

Из инстаграма Даяны Ястремской известно, что девушка имеет вторую половинку. Правда своего парня теннисистка старалась скрывать.

Даяна Ястремская впервые откровенно рассказала о своей личной жизни. Спортсменка призналась, с кем сейчас находится в отношениях, пишет 24 канал со ссылкой на "Чемпион".

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Кто парень Ястремской

Теннисистка рассказала, что он боец MMA и они познакомились еще пять лет назад, однако встречаться начали только в прошлом году.

Его зовут Давид, он родился и вырос в Одессе, и на международном уровне представляет Украину. Хотя он немного моложе меня, внешне этого точно не скажешь,

– сказала Даяна Ястремская.

Она также отметила, что последний бой Давид провел год назад и сейчас его рекорд в октагоне – 6 побед без поражений.

"Кстати, интересно, что он тренировался в одном из самых известных залов мира – American Top Team в Майами.

Поскольку он выступает в среднем весе, подобрать правильного соперника – настоящий вызов. Слабые отказываются, а к боям с топами пока не подпускают. Но это нормальная ситуация: в боевых видах спорта очень важно правильно выстроить путь, чтобы в будущем претендовать на большие сделки. Конечно, в идеале – с UFC. Я искренне желаю ему этого и верю, что он достигнет своей цели", – добавила Даяна Ястремская.

Она также пообещала сообщить поклонникам о трансляции следующего боя, чтобы все могли поддержать Давида.

Отметим, что Даяна Ястремская установила уникальный рекорд. Она стала лишь второй украинкой, которая доходила до финала турнира WTA на траве.