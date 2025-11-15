Претендент на бой с Усиком попался на допинге: как боксер отреагировал на скандал

Новозеландский боксер Джозеф Паркер стал фигурантом громкого скандала. В пробе 33-летнего спортсмена обнаружили следы кокаина.

Бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер сдал положительный допинг-тест. Это произошло в день боя против Фабио Уордли, состоявшегося 25 октября, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Джозефа Паркера.

Как Паркер отреагировал на кокаиновый скандал?

Новость о положительном допинг-тесте стала шоком для новозеландца и его команды. После короткой паузы Паркер сделал заявление относительно скандального события.

Боксер отрицает употребление запрещенных веществ и пообещал откровенно рассказать на все вопросы.

Я не употреблял никаких запрещенных веществ, не употребляю допинг-препараты и не поддерживаю их использование. Я полностью сотрудничаю с процессом, который сейчас продолжается, и уверен, что расследование очистит мое имя. Когда расследование завершится, я буду говорить открыто и отвечать на вопросы,

– написал Паркер.

Напоследок экс-чемпион мира поблагодарил всех поклонников за поддержку в такой непростой для спортсмена период.

Как Паркер мог стать соперником Усика?