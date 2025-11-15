Претендент на бой с Усиком попался на допинге: как боксер отреагировал на скандал
- Новозеландский боксер Джозеф Паркер сдал положительный допинг-тест на кокаин в день боя против Фабио Уордли 25 октября, что может привести к двухлетней дисквалификации.
- Паркер отрицал употребление запрещенных веществ, заявив о полном сотрудничестве с расследованием, надеясь на очищение своего имени, и поблагодарил сторонников за поддержку.
Новозеландский боксер Джозеф Паркер стал фигурантом громкого скандала. В пробе 33-летнего спортсмена обнаружили следы кокаина.
Бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер сдал положительный допинг-тест. Это произошло в день боя против Фабио Уордли, состоявшегося 25 октября, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Джозефа Паркера.
Как Паркер отреагировал на кокаиновый скандал?
Новость о положительном допинг-тесте стала шоком для новозеландца и его команды. После короткой паузы Паркер сделал заявление относительно скандального события.
Боксер отрицает употребление запрещенных веществ и пообещал откровенно рассказать на все вопросы.
Я не употреблял никаких запрещенных веществ, не употребляю допинг-препараты и не поддерживаю их использование. Я полностью сотрудничаю с процессом, который сейчас продолжается, и уверен, что расследование очистит мое имя. Когда расследование завершится, я буду говорить открыто и отвечать на вопросы,
– написал Паркер.
Напоследок экс-чемпион мира поблагодарил всех поклонников за поддержку в такой непростой для спортсмена период.
Как Паркер мог стать соперником Усика?
- Напомним, что Джозеф Паркер владел поясом временного чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе. Боксерская организация обязала Александра Усика провести обязательную защиту титула в поединке с новозеландцем.
- Украинский боксер, который до сих пор владеет званием абсолютного чемпиона мира, сообщил WBO о травме спины и попросил отсрочить бой. Джозеф Паркер, чтобы не терять времени, согласился на бой с Фабио Уордли.
- 25 октября 2025 года Уордли сенсационно нокаутировал новозеландца, лишив его желанного боя с Усиком. В итоге этот злосчастный поединок с британцем завершился для Паркера допинг-скандалом, который может привести к двухлетней дисквалификации.
- Согласно данным BoxRec, Джозеф Паркер провел на ринге 40 поединков, в которых одержал 36 побед (24 – нокаутом) и потерпел 4 поражения (2 – досрочные).