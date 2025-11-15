Претендент на бій з Усиком попався на допінгу: як боксер відреагував на скандал

Новозеландський боксер Джозеф Паркер став фігурантом гучного скандалу. У пробі 33-річного спортсмена виявили сліди кокаїну.

Колишній чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер здав позитивний допінг-тест. Це відбулося у день бою проти Фабіо Вордлі, що відбувся 25 жовтня, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Джозефа Паркера.

До теми Паркер провалив тест на наркотичні речовини у день бою з Вордлі

Як Паркер відреагував на кокаїновий скандал?

Новина про позитивний допінг-тест стала шоком для новозеландця та його команди. Після короткої паузи Паркер зробив заяву стосовно скандальної події.

Боксер заперечив вживання заборонених речовин і пообіцяв відверто розповісти на усі питання.

Я не вживав жодних заборонених речовин, не вживаю допінг-препарати та не підтримую їх використання. Я повністю співпрацюю з процесом, який зараз триває, і впевнений, що розслідування очистить моє ім'я. Коли розслідування завершиться, я буду говорити відкрито та відповідати на запитання,

– написав Паркер.

Наостанок ексчемпіон світу подякував усім прихильникам за підтримку у такий непростий для спортсмена період.

Як Паркер міг стати суперником Усика?