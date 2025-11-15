Колишній чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер здав позитивний допінг-тест. Це відбулося у день бою проти Фабіо Вордлі, що відбувся 25 жовтня, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Джозефа Паркера.
До теми Паркер провалив тест на наркотичні речовини у день бою з Вордлі
Як Паркер відреагував на кокаїновий скандал?
Новина про позитивний допінг-тест стала шоком для новозеландця та його команди. Після короткої паузи Паркер зробив заяву стосовно скандальної події.
Боксер заперечив вживання заборонених речовин та пообіцяв відверто розповісти на усі питання.
Я не вживав жодних заборонених речовин, не вживаю допінг-препарати та не підтримую їх використання. Я повністю співпрацюю з процесом, який зараз триває, і впевнений, що розслідування очистить моє ім'я. Коли розслідування завершиться, я буду говорити відкрито та відповідати на запитання,
– написав Паркер.
Наостанок ексчемпіон світу подякував усім прихильникам за підтримку у такий непростий для спортсмена період.
Як Паркер міг стати суперником Усика?
- Нагадаємо, що Джозеф Паркер володів поясом тимчасового чемпіона за версією WBO у надважкій вазі. Боксерська організація зобов'язала Олександра Усика провести обов'язковий захист титулу в поєдинку з новозеландцем.
- Український боксер, який досі володіє званням абсолютного чемпіона світу, повідомив WBO про травму спини та попросив відтермінувати бій. Джозеф Паркер, щоб не гаяти часу, зголосився на бій з Фабіо Вордлі.
- 25 жовтня 2025 року Вордлі сенсаційно нокаутував новозеландця, позбавивши його омріяного бою з Усиком. У підсумку цей злощасний поєдинок з британцем завершився для Паркера допінг-скандалом, який може призвести до дворічної дискваліфікації.
- Згідно з даними BoxRec, Джозеф Паркер провів на рингу 40 поєдинків, у яких здобув 36 перемог (24 – нокаутом) та зазнав 4 поразок (2 – дострокові).