У мережі з'явилася шокуюча інформація стосовно Паркера. Новозеландський боксер здав позитивний тест на наркотичні речовини, повідомляє 24 канал із посиланням на The Sun.
Що відомо про інцидент Паркера з кокаїном?
25 жовтня 2025 року Джозеф Паркер бився проти Фабіо Вордлі. У цей день вже колишній тимчасовий чемпіон WBO здав позитивний тест на кокаїн.
33-річний боксер пройшов тестування у Добровільному антидопінговому агентстві. А про результати стало відомо у п'ятницю – 14 листопада.
Тепер команда Паркера має можливість запросити відкриття проби "B". Якщо вона теж виявиться позитивною, то на новозеландця очікують серйозні наслідки.
Варто зазначити, що сліди метаболіту кокаїну бензоїлекгоніну залишаються у сечі приблизно чотири дня після вживання. Виходить, що боксер контактував з речовиною під час підготовки до бою з Вордлі.
Я абсолютно шокований. Це був перший табір, де Джо був разом з усією родиною. Табір пройшов чудово, і він показав хороший результат у чудовому бою,
– розповіло джерело The Sun, наближене до табору боксера.
Тепер Паркеру загрожує покарання у вигляді дискваліфікації. Новозеландського боксера можуть відсторонити на два роки.
Що відомо про Паркера?
Джозеф Паркер (BoxRec) провів у професійному ринзі 40 поєдинків. На його рахунку 36 перемог та 4 поразки.
Новозеландський боксер був головним претендентом на бій з Олександром Усиком. Проте після поразки у поєдинку з Фабіо Вордлі, це право перейшло до британського боксера.
Раніше Паркер розповів, чому Усик втік від бою з ним. На його думку, причина у малій фінансовій складовій поєдинку.