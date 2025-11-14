У мережі з'явилася шокуюча інформація стосовно Паркера. Новозеландський боксер здав позитивний тест на наркотичні речовини, повідомляє 24 канал із посиланням на The Sun.

Що відомо про інцидент Паркера з кокаїном?

25 жовтня 2025 року Джозеф Паркер бився проти Фабіо Вордлі. У цей день вже колишній тимчасовий чемпіон WBO здав позитивний тест на кокаїн.

33-річний боксер пройшов тестування у Добровільному антидопінговому агентстві. А про результати стало відомо у п'ятницю – 14 листопада.

Тепер команда Паркера має можливість запросити відкриття проби "B". Якщо вона теж виявиться позитивною, то на новозеландця очікують серйозні наслідки.

Варто зазначити, що сліди метаболіту кокаїну бензоїлекгоніну залишаються у сечі приблизно чотири дня після вживання. Виходить, що боксер контактував з речовиною під час підготовки до бою з Вордлі.

Я абсолютно шокований. Це був перший табір, де Джо був разом з усією родиною. Табір пройшов чудово, і він показав хороший результат у чудовому бою,

– розповіло джерело The Sun, наближене до табору боксера.

Тепер Паркеру загрожує покарання у вигляді дискваліфікації. Новозеландського боксера можуть відсторонити на два роки.

Що відомо про Паркера?