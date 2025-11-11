В Олександра Усика поцікавилися, як він підбирав людей до своєї команди. Відповідь чемпіона відверто здивувала, пише 24 Канал з посиланням на Legion Real Estate.
Читайте також Усик так не може: Майк Тайсон пояснив, чому українець не є найкращим боксером сучасності
Як Усик виграв людину у бандитів?
За словами Усика, Господь допомагає йому, посилаючи потрібних людей для команди. Разом із ними він сам професійно зростає. Втім, був випадок, коли чемпіону довелося зіграти в карти з бандитами, щоб витягнути людину – Богдана Салія, який нині обіймає посаду Chief Visionary Officer в USYK TEAM і Ready to Fight.
Там на кону стояло два життя на одне: тобто чи моє забирають, чи Бодіне. І я кажу: "Давайте в карти зіграємо". І я виграв його у якихось крутих китайців. Вони типу бандоси якісь були. У них там стволи, все, вони такі були жорсткі. А ми прийшли "на увєрєнном". Я кажу: "Давайте грати",
– поділився спогадами Усик.
Ось таким чином у команді Усика з'явився Богдан Салій, який розмовляє французькою та китайською. Він займається розвитком платформи Ready to Fight.
Коли Усик повернеться на ринг?
- Нагадаємо, що Олександр Усик нещодавно анонсував свій наступний бій. Абсолютний чемпіон світу збирається захищати свої титули у першій половині 2026 року.
- Наразі команда Усика визначається з наступним суперником. Боксерська організація WBO наполягає, щоб українець зустрівся з тимчасовим володарем титулу Фабіо Вордлі. Британець став несподіваним переможцем бою з Джозефом Паркером.
- Проте команда Усика не вважає британського нокаутера гідним суперником. Вордлі поки не володіє гучним ім'ям у світовому боксі, а тому ймовірний бій не принесе великих фінансових здобутків.
- За інформацією The Ring, WBO підготувала для Вордлі запасний варіант, якщо Усик з поважних причин не зможе провести обов'язковий захист. У такому разі сенсаційний панчер вийде проти Мозеса Ітауми.