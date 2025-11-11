У боксерській спільноті тривають дискусії, хто ж наразі є найкращим бійцем незалежно від вагової категорії. Своєю думкою щодо цього поділився й Майк Тайсон, повідомляє 24 Канал із посиланням на Hard Rock Bet.

Кого Тайсон вважає найкращим боксером сучасності?

Легендарний "Залізний Майк" заявив, що йому дуже подобається Усик. Він назвав його беззаперечним номером 1 у надважкому дивізіоні.

Я дуже вражений. Будь-хто може говорити все, що хоче. Він зараз найвидатніший важковаговик свого часу. Ніхто не може його перемогти. Він усіх здолав, тому треба віддати йому належне,

– сказав Тайсон.

При цьому на перше місце рейтингу P4P він поставив усе ж таки іншого бійця. Американець обрав свого земляка Теренса Кроуфорда.

Колишній чемпіон світу пояснив, чим "Бад" кращий за українця. Він назвав головну перевагу чинного абсолюта у другій середній вазі, яка при цьому напряму не пов'язана зі спортивною майстерністю.

Теренс Кроуфорд зібрав 40 мільйонів глядачів. А Усик так може? Кроуфорд – найкращий боксер свого покоління. А знаєте, хто найкращий боксер? Найкращий боксер – це не той, хто володіє найкращою технікою. Найкращий боксер – це той, хто може зібрати більше глядачів. Ось хто найкращий боксер,

– заявив "Залізний Майк".

Нагадаємо, що з травня 2024 року рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії за версією The Ring очолював Олександр Усик. Проте він втратив лідерство у вересні 2025 року, поступившись однією сходинкою саме Теренсу Кроуфорду, який здолав у битві за абсолют Сауля Альвареса.

Що відомо про досягнення Усика та Кроуфорда?