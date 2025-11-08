Чимало експертів вважають, що наразі немає бійця, який здатен здолати українця. Проте з такою думкою не згоден Спенсер Браун, повідомляє 24 Канал із посиланням на BoxNation.

Хто здатен здолати Усика?

Менеджер тимчасового чемпіона WBC у надважкій вазі Агіта Кабаєла поділився думками про можливий бій свого клієнта проти чинного абсолюта хевівейту. Він вважає, що саме в цій битві Олександр Усик може зазнати першої поразки у кар'єрі.

Чи може Кабаєл перемогти Усика? З ударами по корпусу – так. Це гучна заява, яку люди назвуть ідіотською, мовляв, та що він таке говорить! Але дозвольте мені сказати: він – криптоніт для Усика. Він дійсно криптоніт,

– сказав Браун.

Зазначимо, що раніше сам Агіт Кабаєл висловлювався про можливий поєдинок з українцем. Він вважає, що в ринзі він може створити серйозні проблеми Олександру Усику через дуже незручний стиль для чинного абсолюта.

До слова. Наразі невідомо, хто стане наступним суперником Усика. Його зобов'язали провести захист пояса WBO проти Фабіо Вордлі, проте поки українець дотримується інформаційної тиші з цього приводу, а інсайдери повідомляли, що він може відмовитися від титулу заради комерційно цікавішого поєдинку.

Нагадаємо, що напередодні колишній чемпіон світу заявив, що мав спілкування з Олександром про очне протистояння. У ньому український боксер сказав, що готовий влаштувати такий поєдинок.

Що відомо про Агіта Кабаєла?