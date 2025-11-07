На пресконференції Олександр Усик фразою "Don't push the horses" відповів на слова Даніеля Дюбуа. Олександр Красюк пригадав цей момент та розповів, звідки з'явився цей вислів, пише 24 Канал із посиланням на Okay Eva.

Як з'явився вислів "Don't push the horses"?

Цікаво, що британець не зрозумів, що у його сторону сказав непереможний український чемпіон. Адже в англійській мові такого сталого вислову фактично не існує.

Це ж меми нашого коміка (Вася Харізма – 24 Канал), але не пам'ятаю якої передачі. Були інші заготовочки. Але одна справа заготовка та ідея, а інша – виконання. Усик – віртуоз. Десь вклепає в таку точку, що той ще перепитував, адже не зрозумів. Усик повторив: "Don't push the horses. Ти чого? Я що не зрозуміло говорю?"

– сказав Красюк.

Відзначимо, що вперше цю вже популярну фразу сказав комік Вася Харізма в одному із випусків освітньо-розважального шоу "Інтерестінг Інгліш", яке створив український стендап-комік Дмитро Носов. "Don’t push the horses", це як варіант англійського "Hold your horses", тобто "Не жени коней".

Відео, як з'явився мем "Don’t push the horses"

Відзначимо, що у тому ж інтерв'ю Красюк розповів, чи дійсно Усик заробив за реванш проти Дюбуа 137 мільйонів доларів. Нагадаємо, що Олександр 19 липня вдруге переміг нокаутом "Динаміта", повернувши собі статус абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Британське видання GiveMeSport оприлюднило рейтинг найбагатших боксерів в історії. Усику знайшлось місце у топ-10, але Олександр не йде серед лідерів. За інформацією порталу, українець заробив 214 мільйонів доларів та посідає 5-те місце.

Натомість найбагатшим боксером в історії є непереможний Флойд Мейвезер, за спиною якого 400 мільйонів доларів. У топ-3 входять Сауль Альварес та Джордж Форман, які заробили по 300 мільйонів доларів.