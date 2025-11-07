На пресс-конференции Александр Усик фразой "Don't push the horses" ответил на слова Даниэля Дюбуа. Александр Красюк вспомнил этот момент и рассказал, откуда появилось это выражение, пишет 24 Канал со ссылкой на Okay Eva.

Читайте также "Мы это устроим": Усик ответил на предложение бывшего чемпиона мира провести очную битву

Как появилось выражение "Don't push the horses"?

Интересно, что британец не понял, что в его сторону сказал непобедимый украинский чемпион. Ведь в английском языке такого устойчивого выражения фактически не существует.

Это же мемы нашего комика (Вася Харизма – 24 Канал), но не помню какой передачи. Были другие заготовочки. Но одно дело заготовка и идея, а другое – исполнение. Усик – виртуоз. Где-то вклепает в такую точку, что тот еще переспрашивал, ведь не понял. Усик повторил: "Не толкай коней. Ты чего? Я что не понятно говорю?"

– сказал Красюк.

Отметим, что впервые эту уже популярную фразу сказал комик Вася Харизма в одном из выпусков образовательно-развлекательного шоу "Интерестинг Инглиш", которое создал украинский стендап-комик Дмитрий Носов. "Don't push the horses", это как вариант английского "Hold your horses", то есть "Не гони лошадей".

Видео, как появился мем "Don't push the horses"

Отметим, что в том же интервью Красюк рассказал, действительно ли Усик заработал за реванш против Дюбуа 137 миллионов долларов. Напомним, что Александр 19 июля во второй раз победил нокаутом "Динамита", вернув себе статус абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Британское издание GiveMeSport обнародовало рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усику нашлось место в топ-10, но Александр не идет среди лидеров. По информации портала, украинец заработал 214 миллионов долларов и занимает 5-е место.

Зато самым богатым боксером в истории является непобедимый Флойд Мейвезер, за спиной которого 400 миллионов долларов. В топ-3 входят Сауль Альварес и Джордж Форман, которые заработали по 300 миллионов долларов.