После этого немало боксеров выражали желание провести поединок с украинцем, бросая ему вызовы. Накануне к списку желающих добавилось еще одно неожиданное имя, сообщает 24 Канал со ссылкой на Covers.

Читайте также "Это добавляет веры и мотивации": Усик встретился с украинскими воинами

С кем может подраться Усик?

Бывший чемпион мира Энди Руис намерен выйти на ринг против действующего короля хевивейта. Он рассказал, что имел накануне общение с Александром Усиком об очном поединке.

Я чувствую, что все пытаются получить Усика. Он тот, кто имеет пояса. Усик – это тот, кто имеет имя и приносит деньги. Поэтому я думаю, что это хороший бой, который меня также заинтересовал бы. Примерно несколько недель назад я писал Усику. Думаю, он прислал мне месседж или что-то в этом роде. Я написал: "Привет, брат, с уважением. Я бы с удовольствием вышел на ринг с тобой. Это была бы честь". Он ответил: "Когда Бог даст, мы это сделаем. Мы это устроим". Я был шокирован,

– признался Руис.

Также он назвал еще нескольких боксеров, которые входят в его список желаемых соперников. В нем оказались четыре главные звезды последнего десятилетия в хевивейте, а также экс-чемпион UFC.

"Усик, Тайсон Фьюри, Джошуа и Уайлдер – это точно. Четверо из них. Это большие имена. Я думаю, бой с Нганну меня заинтересовал бы. Но все зависит от них, согласятся ли они на это. Я знаю, что они все еще недооценивают этого пухлого человечка, этого пухлого мексиканца. Не знаю, согласились бы они на бой. Не знаю, посчитали бы они это слишком опасным или еще чем-то. Но бой с Нганну, думаю, был бы замечательным", – сказал боец.

К слову. Пока неизвестно, кто станет следующим соперником Александра Усика. Его обязали защищать пояс WBO против Фабио Уордли, однако инсайдеры сообщали, что этот бой не очень интересен украинцу и он может отказаться от титула ради более денежного поединка.

Напомним, что ранее Александр Красюк высказался о гонораре украинского боксера за битву против Даниэля Дюбуа. Он заявил, что сумма, которая фигурировала в СМИ, сильно отличалась от настоящей.

Что известно об Энди Руисе?