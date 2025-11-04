Пока боксер проводит время с семьей и занимается важной общественной деятельностью. В частности, накануне он посетил украинских воинов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр специального назначения "Омега".
Что известно о встрече Усика с военными?
Во время встречи звездный спортсмен пообщался с военнослужащими и их семьями. Александр фотографировался, раздавал автографы и морально поддержал наших воинов.
В пресс-службе подразделения отметили, что он поделился своим опытом, мыслями и энергией, которую неоднократно демонстрировал на пути к спортивным вершинам. Такие встречи имеют большое значение для бойцов, ведь они добавляют веры в победу.
Такие встречи чрезвычайно важны для наших воинов. Они добавляют веры, мотивации и ощущение единства – когда чемпион мирового уровня стоит рядом и искренне поддерживает тех, кто ежедневно защищает Украину,
– говорится в сообщении.
Усик встретился с военными / Фото из соцсетей ЦСН "Омега"
В подразделении поблагодарили боксера за визит и отметили, что гордятся Александром Усиком, который является "человеком, который своими поступками доказывает: настоящая сила рождается из любви к своей земле".
К слову. Действующий абсолют систематически встречается с украинскими воинами и помогает Силам обороны финансово. В частности, накануне он посетил также раненых бойцов ОШБ НПУ "Лють".
Напомним, что Александр Усик осенью присоединился к восстановлению музея Романа Шухевича во Львове. Он передал на благотворительный аукцион свои боксерские перчатки, а также сделал донат.
Что известно о следующем бое Усика?
Украинского боксера обязали провести защиту пояса WBO, обязательным претендентом на который является Фабио Уордли после победы над Джозефом Паркером.
Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что начались переговоры о проведении этого боя, который может состояться в первой половине 2026 года.
В то же время многие эксперты и инсайдеры сообщают, что Александр Усик не заинтересован в этом поединке и может отказаться от титула ради более денежных боев.
Среди других вероятных соперников чаще всего называют Тайсона Фьюри, Мозеса Итауму и Джейка Пола.
Сам Александр Усик сохраняет информационную тишину.