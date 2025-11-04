Пока боксер проводит время с семьей и занимается важной общественной деятельностью. В частности, накануне он посетил украинских воинов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр специального назначения "Омега".

Что известно о встрече Усика с военными?

Во время встречи звездный спортсмен пообщался с военнослужащими и их семьями. Александр фотографировался, раздавал автографы и морально поддержал наших воинов.

В пресс-службе подразделения отметили, что он поделился своим опытом, мыслями и энергией, которую неоднократно демонстрировал на пути к спортивным вершинам. Такие встречи имеют большое значение для бойцов, ведь они добавляют веры в победу.

Такие встречи чрезвычайно важны для наших воинов. Они добавляют веры, мотивации и ощущение единства – когда чемпион мирового уровня стоит рядом и искренне поддерживает тех, кто ежедневно защищает Украину,

– говорится в сообщении.

Усик встретился с военными / Фото из соцсетей ЦСН "Омега"

В подразделении поблагодарили боксера за визит и отметили, что гордятся Александром Усиком, который является "человеком, который своими поступками доказывает: настоящая сила рождается из любви к своей земле".

К слову. Действующий абсолют систематически встречается с украинскими воинами и помогает Силам обороны финансово. В частности, накануне он посетил также раненых бойцов ОШБ НПУ "Лють".

Напомним, что Александр Усик осенью присоединился к восстановлению музея Романа Шухевича во Львове. Он передал на благотворительный аукцион свои боксерские перчатки, а также сделал донат.

Что известно о следующем бое Усика?