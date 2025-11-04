Поки боксер проводить час з родиною та займається важливою громадською діяльністю. Зокрема, напередодні він відвідав українських воїнів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр спеціального призначення "Омега".
Читайте також Ніякі не 137 мільйонів доларів: промоутер спростував дані про гонорар Усика за бій з Дюбуа
Що відомо про зустріч Усика з військовими?
Під час зустрічі зірковий спортсмен поспілкувався з військовослужбовцями та їх родинами. Олександр фотографувався, роздавав автографи й морально підтримав наших воїнів.
У пресслужбі підрозділу зазначили, що він поділився своїм досвідом, думками та енергією, яку неодноразово демонстрував на шляху до спортивних вершин. Такі зустрічі мають велике значення для бійців, адже вони додають віри в перемогу.
Такі зустрічі надзвичайно важливі для наших воїнів. Вони додають віри, мотивації та відчуття єдності – коли чемпіон світового рівня стоїть поруч і щиро підтримує тих, хто щодня боронить Україну,
– йдеться у повідомленні.
Усик зустрівся з військовими / Фото з соцмереж ЦСП "Омега"
У підрозділі подякували боксеру за візит і зазначили, що пишаються Олександром Усиком, який є "людиною, яка своїми вчинками доводить: справжня сила народжується з любові до своєї землі".
До слова. Чинний абсолют систематично зустрічається з українськими воїнами та допомагає Силам оборони фінансово. Зокрема, напередодні він відвідав також поранених бійців ОШБ НПУ "Лють".
Нагадаємо, що Олександр Усик восени долучився до відновлення музею Романа Шухевича у Львові. Він передав на благодійний аукціон свої боксерські рукавички, а також зробив донат.
Що відомо про наступний бій Усика?
Українського боксера зобов'язали провести захист пояса WBO, обов'язковим претендентом на який є Фабіо Вордлі після перемоги над Джозефом Паркером.
Промоутер Френк Воррен заявив, що розпочалися переговори про проведення цього бою, який може відбутися в першій половині 2026 року.
Водночас чимало експертів та інсайдерів повідомляють, що Олександр Усик не зацікавлений у цьому поєдинку та може відмовитися від титулу заради більш грошовитих боїв.
Серед інших ймовірних суперників частіше за все називають Тайсона Ф'юрі, Мозеса Ітауму та Джейка Пола.
Сам Олександр Усик зберігає інформаційну тишу.