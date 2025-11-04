Поки боксер проводить час з родиною та займається важливою громадською діяльністю. Зокрема, напередодні він відвідав українських воїнів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр спеціального призначення "Омега".

Читайте також Ніякі не 137 мільйонів доларів: промоутер спростував дані про гонорар Усика за бій з Дюбуа

Що відомо про зустріч Усика з військовими?

Під час зустрічі зірковий спортсмен поспілкувався з військовослужбовцями та їх родинами. Олександр фотографувався, роздавав автографи й морально підтримав наших воїнів.

У пресслужбі підрозділу зазначили, що він поділився своїм досвідом, думками та енергією, яку неодноразово демонстрував на шляху до спортивних вершин. Такі зустрічі мають велике значення для бійців, адже вони додають віри в перемогу.

Такі зустрічі надзвичайно важливі для наших воїнів. Вони додають віри, мотивації та відчуття єдності – коли чемпіон світового рівня стоїть поруч і щиро підтримує тих, хто щодня боронить Україну,

– йдеться у повідомленні.

Усик зустрівся з військовими / Фото з соцмереж ЦСП "Омега"

У підрозділі подякували боксеру за візит і зазначили, що пишаються Олександром Усиком, який є "людиною, яка своїми вчинками доводить: справжня сила народжується з любові до своєї землі".

До слова. Чинний абсолют систематично зустрічається з українськими воїнами та допомагає Силам оборони фінансово. Зокрема, напередодні він відвідав також поранених бійців ОШБ НПУ "Лють".

Нагадаємо, що Олександр Усик восени долучився до відновлення музею Романа Шухевича у Львові. Він передав на благодійний аукціон свої боксерські рукавички, а також зробив донат.

Що відомо про наступний бій Усика?