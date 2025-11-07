Після цього чимало боксерів висловлювали бажання провести поєдинок з українцем, кидаючи йому виклики. Напередодні до списку охочих додалося ще одне несподіване ім'я, повідомляє 24 Канал із посиланням на Covers.

Читайте також "Це додає віри та мотивації": Усик зустрівся з українськими воїнами

З ким може побитися Усик?

Колишній чемпіон світу Енді Руїс має намір вийти на ринг проти чинного короля хевівейту. Він розповів, що мав напередодні спілкування з Олександром Усиком про очний поєдинок.

Я відчуваю, що всі намагаються отримати Усика. Він той, хто має пояси. Усик – це той, хто має ім'я та приносить гроші. Тому я думаю, що це хороший бій, який мене також зацікавив би. Приблизно кілька тижнів тому я писав Усику. Думаю, він надіслав мені меседж або щось у цьому роді. Я написав: "Привіт, брате, з повагою. Я б із задоволенням вийшов на ринг з тобою. Це була б честь". Він відповів: "Коли Бог дасть, ми це зробимо. Ми це влаштуємо". Я був шокований,

– зізнався Руїс.

Також він назвав ще декількох боксерів, які входять до його списку бажаних суперників. В ньому опинилися чотири головні зірки останнього десятиліття в хевівейті, а також ексчемпіон UFC.

"Усик, Тайсон Ф’юрі, Джошуа та Вайлдер – це точно. Четверо з них. Це великі імена. Я думаю, бій із Нганну мене зацікавив би. Але все залежить від них, чи погодяться вони на це. Я знаю, що вони все ще недооцінюють цього пухкого чоловічка, цього пухкого мексиканця. Не знаю, чи погодилися б вони на бій. Не знаю, чи вважали б вони це занадто небезпечним або ще чимось. Але бій із Нганну, думаю, був би чудовим", – сказав боєць.

До слова. Наразі невідомо, хто стане наступним суперником Олександра Усика. Його зобов'язали захищати пояс WBO проти Фабіо Вордлі, проте інсайдери повідомляли, що цей бій не дуже цікавий українцю й він може відмовитися від титулу заради більш грошовитого поєдинку.

Нагадаємо, що раніше Олександр Красюк висловився про гонорар українського боксера за битву проти Даніеля Дюбуа. Він заявив, що сума, яка фігурувала у ЗМІ, сильно відрізнялася від справжньої.

Що відомо про Енді Руїса?