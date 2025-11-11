В боксерском сообществе продолжаются дискуссии, кто же сейчас является лучшим бойцом независимо от весовой категории. Своим мнением по этому поводу поделился и Майк Тайсон, сообщает 24 Канал со ссылкой на Hard Rock Bet.

Кого Тайсон считает лучшим боксером современности?

Легендарный "Железный Майк" заявил, что ему очень нравится Усик. Он назвал его безоговорочным номером 1 в супертяжелом дивизионе.

Я очень впечатлен. Любой может говорить все, что хочет. Он сейчас самый выдающийся тяжеловес своего времени. Никто не может его победить. Он всех одолел, поэтому надо отдать ему должное,

– сказал Тайсон.

При этом на первое место рейтинга P4P он поставил все же другого бойца. Американец выбрал своего земляка Теренса Кроуфорда.

Бывший чемпион мира объяснил, чем "Бад" лучше украинца. Он назвал главное преимущество действующего абсолюта во втором среднем весе, которое при этом напрямую не связано со спортивным мастерством.

Теренс Кроуфорд собрал 40 миллионов зрителей. А Усик так может? Кроуфорд – лучший боксер своего поколения. А знаете, кто лучший боксер? Лучший боксер – это не тот, кто обладает лучшей техникой. Лучший боксер – это тот, кто может собрать больше зрителей. Вот кто лучший боксер,

– заявил "Железный Майк".

Напомним, что с мая 2024 года рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории по версии The Ring возглавлял Александр Усик. Однако он потерял лидерство в сентябре 2025 года, уступив одну ступеньку именно Теренсу Кроуфорду, который одолел в битве за абсолют Сауля Альвареса.

Что известно о достижениях Усика и Кроуфорда?