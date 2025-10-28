Фабіо Вордлі нокаутував Джозефа Паркера по ходу 11-го раунду у столиці Великої Британії. Хоч британець став обов'язковим претендентом на бій проти Олександра Усика, але ще достеменно невідомо, чи погодиться український абсолютний чемпіон на поєдинок проти Вордлі, пише 24 Канал із посиланням на Boxingnews 24.

Бою Усик – Вордлі може не бути?

Егіс Клімас, менеджер Усика, у розмові з журналістом Джимом Вайтом заявив, що Олександр взагалі не у захваті від перспектив свого бою проти Вордлі. Видається, що український боксер не хоче ризикувати усім заради такого неприбуткого двобою.

Цікаво, що з моменту бою Паркер – Вордлі минуло вже три дні, але Усик досі ніяк не відреагував на отримання суперника. Не виключено, що Олександр захоче якогось більшого поєдинку та відмовиться від зустрічі з Вордлі.

Відзначимо, що сенсу битись Усику проти Вордлі також не бачить колишній промоутер українця Олександр Красюк. У коментарі Boxing King Media відомий функціонер взагалі заговорив про своє бажання швидкого закінчення кар'єри ексклієнта.

"Я публічно висловлюю свою позицію. Я хочу, щоб Усик якомога швидше пішов на пенсію. Я навіть був проти його бою з Дюбуа. Але добре, бій з Дюбуа мав сенс, щоб стати триразовим абсолютом. Але назвіть мені одну – не дві, не три – одну причину битися з Вордлі. З усією повагою до цього хлопця, але я думаю з погляду Усика. Навіть гроші не є причиною, тому що в їхньому бою немає грошей. Якщо тільки не станеться диво, і фокусник не прилетить на гелікоптері з купою грошей і не заплатить, я не знаю, 50 мільйонів Усику", – заявив Красюк.

Що відомо про потенційний бій Усик – Вордлі?