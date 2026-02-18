Пранкери, близькі до російських пропагандистів, Кремля та ФСБ оприлюднили у телеграмі відео, на якому спілкуються з чоловіком, схожим на Усика і вдягненим у спортивну форму житомирського Полісся. Говорити на 100%, що такий дзвінок справді відбувся, неможливо, адже могли бути використані ШІ-технології.

Що Усик нібито обговорював з російськими пранкерами?

Спершу розмова, яка велася англійською мовою, стосувалася спорту, але потім пранкери почали ставити Усику питання про ситуацію в Україні й політику.

Боксер нібито розповів співрозмовнику, якого вважав Каролем Навроцьким, що викликана російськими обстрілами енергетична криза – це "повний хаос", а Президент Володимир Зеленський "мав би робити більше".

Про главу держави Усик також сказав, що він бачиться з ним доволі часто, але не вважає своїм другом.

Щодо власного бажання стати президентом України, боксер відповів "можливо" і додав, що це залежить від Божої волі та Божого послання.

Усик також назвав корупцію великою проблемою для держави і різко закликав тих, хто шкодить країні, "йти геть". Він також засудив "гоніння на віру" і сказав, що не потрібно "розділяти людей".

На питання про те, чи вважає він Степана Бандеру героєм, Олександр Усик чи хтось на нього схожий відповів заперечно, підкресливши, що для нього "герої це мама і тато, а також ті, хто бореться за країну".

Як російські пранкери втручаються у спорт?