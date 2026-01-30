Олександр Усик зазнав критики щодо свого віку та зниження фізичних можливостей під час тренувального збору Полісся в Іспанії. У коментарі для власного ютуб-каналу боксер розповів, що регулярно чує закиди про те, що "йому вже 39 років" і "молоді наближаються".

Дивіться також Від дружби до бізнесу: чому Усик припинив співпрацю з Красюком після 12 років

Як відреагував Усик?

Боксер зауважив, що його значно молодші спаринг-партнери часто здивовані інтенсивністю тренувань та силою ударів.

На критику супертяж відповів у притаманній йому манері:

Усе, що говорять за вашою спиною, чує тільки ваша…,

– різко відрізав Усик.

Що відомо про плани Усика на 2026 рік?