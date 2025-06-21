"Предлагали вдвое больше": серебряный призер Олимпиад отказался сменить украинское гражданство
- Украинскому спортсмену Парвизу Насибову предлагали сменить гражданство на болгарское за большие деньги, но он отказался.
- Насибов, который вырос в Украине, отметил, что финансовые вопросы не являются для него самыми главными, и он не сменит страну.
Болгария предлагала украинскому спортсмену Парвизу Насибову сменить спортивное гражданство. За это ему предлагали огромные деньги.
Представитель по греко-римской борьбе Парвиз Насибов признался, что получал выгодные предложения по смене гражданства. Однако он их отклонил, пишет 24 канал со ссылкой на LB.live.
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Насибов отказался сменить гражданство
Борец отметил, что ему поступало и продолжает поступать много предложений по смене гражданства и даже в гораздо лучших условиях.
Но я в этой стране вырос и я ее ни на что не поменяю. Можно сказать, то, что я зарабатываю в Украине – мне предлагали вдвое больше. Но в моей жизни финансовые вопросы – не самое главное. Есть вещи, которые значительно важнее, чем финансы,
– заявил Парвиз Насибов.
Справка. Спортсмен родился в Азербайджане, однако в 6 лет его семья перебралась в Николаев, где он и начал заниматься греко-римской борьбой.
Отметим, что Парвиз Насибом является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. На Олимпиаде-2028 он рассчитывает добыть долгожданное "золото".