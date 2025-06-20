Кирилл Стадниченко работал в журналистике с 1992 года. Он был автором материалов на спортивную тематику на нескольких сайтах, пишет 24 Канал.

К теме Призывал к захвату Киева: СБУ задержала спортивного журналиста, работавшего на Россию

Пророссийские сообщения Стадниченко

Наряду с основной работой Стадниченко активно делал публикации в социальных сетях. Журналист призывал бомбить украинские города и захватить Киев.

В российской сети Вконтакте Стадниченко публично поздравлял российского диктатора Владимира Путина с днем рождения, радовался годовщине захвата Крыма.

На своей странице в фейсбуке он тоже публиковал ностальгические сообщения о Советской империи: поздравлял подписчиков с днем пионерии, поздравлял с рождением Владимира Ленина, делал сообщения, в которых осуждал Майдан и много других пророссийских нарративов.

Пророссийские сообщения Стадниченко / скриншоты из социальных сетей

Отметим, что сейчас Кирилл Стадниченко вместе с другими злоумышленниками находится под стражей. Ему грозит лишение свободы до 8 лет с конфискацией имущества.

Ассоциация спортивных журналистов уже отреагировала на действия предателя и исключила его из своего состава.