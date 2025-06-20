В пятницу, 20 июня, Служба безопасности Украины сообщила о задержании спортивного журналиста. Им оказался член АСЖУ Кирилл Стадниченко, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт ассоциации.

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Предателя Украины выгнали из ассоциации журналистов

Журналист ранее был пропагандистом в одной из украинских пророссийских газет. После закрытия издания работал спортивным обозревателем на нескольких сайтах. Летом 2024 года Стадниченко освещал Олимпийские игры-2024 в Париже.

СБУ обвиняет журналиста в распространении пророссийских нарративов. В частности он призвал бомбить украинские города и захватить Киев.

Ассоциация спортивных журналистов Украины мгновенно отреагировала на информацию. Стадниченко был исключен из ассоциации.

"Как видим, пророссийские гниды, порой, оказываются среди нас. Во время освещения результатов национальной команды Украины на Олимпийских играх в Париже Кирилл рассказывал о том, что гордится быть украинцем, а тем временем во вражеских пабликах писал о никому не нужном "хохляцком спорте".

Единогласным решением правления АСЖУ исключаем Кирилла Стадниченко из членства нашей ассоциации и аннулируем все награды, которые он ранее получал. Ни один коллаборационист не имеет права называться украинским журналистом", – говорится в заявлении АСЖУ.

Отметим, что Кириллу Стадниченко грозит восемь лет заключения с конфискацией имущества. Сейчас предатель Украины находится под стражей.

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