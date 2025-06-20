Всего в разных регионах Украины были задержаны шесть носителей российской пропаганды. Злоумышленники оправдывали агрессию России и преступления страны-террористки, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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В Париже бегал с флагом, а дома работал на ру*ню

В частности в Киеве задержали спортивного журналиста, который работал в различных изданиях. Одновременно в своих сообщениях в сети он одобрял бомбардировки своего родного города.

Занимаясь основной работой в редакции, фигурант параллельно публиковал сообщения в телеграмм-каналах, где призывал к бомбардировке украинских городов и захвата Киева,

– говорится в сообщении СБУ.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Какая фамилия задержанного спортивного журналиста

Спортивный комментатор Виталий Волочай в своем телеграм-канале сообщил фамилию задержанного журналиста.

"Ну что же, Кирилл Стадниченко, многолетний член АСЖУ (Ассоциация спортивных журналистов Украины – 24 Канал), который даже награды получал за важную роль в украинской спортивной журналистике, в Париже бегал с флагом по микс-зонам и фоткался с атлетами, а дома работал на ру*ню", – сообщил комментатор.

Ранее мы рассказывали о российских спортсменах, которых ГУР МО Украины обвинило в поддержке войны. Среди атлетов есть такие, что маскируются под "нейтральным" статусом и участвуют в международных соревнованиях.