Загалом у різних регіонах України було затримано шість носіїв російської пропаганди. Зловмисники виправдовували агресію Росії та злочини країни-терористки, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ.

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У Парижі бігав з прапором, а вдома працював на ру*ню

Зокрема у Києві затримали спортивного журналіста, який працював у різних виданнях. Одночасно у своїх дописах в мережі він схвалював бомбардування свого рідного міста.

Займаючись основною роботою в редакції, фігурант паралельно публікував дописи в телеграм-каналах, де закликав до бомбардування українських міст та захоплення Києва,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі зловмисники знаходяться під вартою. Їм загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Яке прізвище затриманого спортивного журналіста

Спортивний коментатор Віталій Волочай у своєму телеграм-каналі повідомив прізвище затриманого журналіста.

"Ну що ж, Кирило Стадніченко, багаторічний член АСЖУ (Асоціація спортивних журналістів України – 24 Канал), який навіть нагороди отримував за важливу роль в українській спортивній журналістиці, в Парижі бігав з прапором по мікс-зонах і фоткався з атлетами, а вдома працював на ру*ню", – повідомив коментатор.

Раніше ми розповідали про російських спортсменів, яких ГУР МО України звинуватило у підтримці війни. Серед атлетів є такі, що маскуються під "нейтральним" статусом та беруть участь у міжнародних змаганнях.