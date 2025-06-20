У п'ятницю, 20 червня, Служба безпеки України повідомила про затримання спортивного журналіста. Ним виявився член АСЖУ Кирило Стадніченко, пише 24 Канал з посиланням на сайт асоціації.

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Зрадника України вигнали з асоціації журналістів

Журналіст раніше був пропагандистом в одній з українських проросійських газет. Після закриття видання працював спортивним оглядачем на кількох сайтах. Влітку 2024 року Стадніченко висвітлював Олімпійські ігри-2024 в Парижі.

СБУ звинувачує журналіста у поширенні проросійських наративів. Зокрема він закликав бомбардувати українські міста та захопити Київ.

Асоціація спортивних журналістів України миттєво відреагувала на інформацію. Стадніченка було виключено з асоціації.

"Як бачимо, проросійськи гниди, часом, виявляються серед нас. Під час висвітлення результатів національної команди України на Олімпійських іграх в Парижі Кирило розповідав про те, що пишається бути українцем, а тим часом у ворожих пабліках писав про нікому не потрібний "хохляцький спорт".

Одностайним рішенням правління АСЖУ виключаємо Кирила Стадніченка із членства нашої асоціації та анулюємо всі нагороди, які він раніше отримував. Жоден колаборант не має права називатися українським журналістом", – йдеться у заяві АСЖУ.

Зазначимо, що Кирилу Стадніченку загрожує вісім років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі зрадник України знаходиться під вартою.

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