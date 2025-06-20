Колишня гімнастка Марія Височанська жорстко розкритикувала висловлювання Влади Нікольченко. Вона закликала колегу позбутися не лише російського впливу, а й "інформаційного сміття", пише 24 канал з посиланням на інстаграм Марії Височанської.

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Що відповіла Височанська

Нікольченко заявила, що кожен говорить так, як вважає за потрібне. У відповідь на це Височанська сказала, що не хотіла підіймати цю тему привселюдно, однак обставини цього вимагають.

Тому позбувайтеся не тільки російського, а й такого сміття, не побоюся цього слова, у своєму інфопросторі. Свою нікому не потрібну позицію варто тримати при собі І точно не транслювати на аудиторію, раз ти вже знову в Україні,

– написала Марія.

Також у наступній розповіді вона опублікувала скриншот приватного листування з Нікольченка, де та відповідає на сторіс з промовою дружини загиблого захисника України.

Переписка Нікольченко і Височанської / Скриншот зі сторіс Марії

Довідка. Марія Височанська у 2020 році виборола чотири медалі на чемпіонаті Європи.

Відзначимо, що тато гімнастки з 2015 року є військовослужбовцем. Він отримав важке поранення під час боїв за Донецький аеропорт.