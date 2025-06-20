Бывшая гимнастка Мария Высочанская жестко раскритиковала высказывания Влады Никольченко. Она призвала коллегу избавиться не только от российского влияния, но и "информационного мусора", пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Марии Высочанской.

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Что ответила Высочанская

Никольченко заявила, что каждый говорит так, как считает нужным. В ответ на это Высочанская сказала, что не хотела поднимать эту тему публично, однако обстоятельства этого требуют.

Поэтому избавляйтесь не только от российского, но и такого мусора, не побоюсь этого слова, в своем инфопространстве. Свою никому не нужную позицию стоит держать при себе и точно не транслировать на аудиторию, раз ты уже снова в Украине,

– написала Мария.

Также в следующем рассказе она опубликовала скриншот частной переписки с Никольченко, где та отвечает на сторис с речью жены погибшего защитника Украины.

Переписка Никольченко и Высочанской / Скриншот из сторис Марии

Справка. Мария Высочанская в 2020 году завоевала четыре медали на чемпионате Европы.

Отметим, что папа гимнастки с 2015 года является военнослужащим. Он получил тяжелое ранение во время боев за Донецкий аэропорт.