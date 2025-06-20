Кирило Стадніченко працював у журналістиці з 1992 року. Він був автором матеріалів на спортивну тематику на кількох сайтах, пише 24 Канал.

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Проросійські дописи Стадніченка

Поряд з основною роботою Стадніченко активно робив публікації у соціальних мережах. Журналіст закликав бомбардувати українські міста та захопити Київ.

У російській мережі Вконтактє Стадніченко публічно вітав російського диктатора Владіміра Путіна з днем народження, радів роковинам захоплення Криму.

На своїй сторінці у фейсбуці він теж публікував ностальгічні дописи про Радянську імперію: вітав підписників з днем піонерії, вітав з уродинами Владіміра Лєніна, робив дописи, в яких засуджував Майдан та багато інших проросійських наративів.

Проросійські дописи Стадніченка / скриншоти із соціальних мереж

Зазначимо, що наразі Кирило Стадніченко разом з іншими зловмисниками перебуває під вартою. Йому загрожує позбавлення волі до 8 років з конфіскацією майна.

Асоціація спортивних журналістів вже відреагувала на дії зрадника та виключила його зі свого складу.