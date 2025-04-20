В семейном кругу: звезды спорта поздравили украинцев с Пасхой

В 2025 году христиане западного и восточного обрядов отмечают Пасху в один день. Представители украинского спорта поздравили болельщиков с древнейшим христианским праздником.

С самого утра, 20 апреля, звезды украинского спорта поздравляют своих поклонников с Пасхой. В своих социальных сетях они делятся пожеланиями и теплыми словами, пишет 24 Канал.

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Ярослава Магучих

Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих опубликовала фотографию с куличом. Она пожелала мира для каждой украинской семьи.

"Всех с Пасхой. Пусть этот праздник пройдет спокойно и безопасно для каждой украинской семьи", – написала Магучих.

Магучих поздравила с Пасхой / скриншот из инстаграма

Дарья Билодид

Призер Олимпийских игр и новоиспеченная футболистка Металлиста 1925 Дарья Билодид в инстаграме опубликовала поздравительную открытку с пасхальными яйцами. Она поздравила своих подписчиков с праздником Пасхи.

Билодид поздравила с Пасхой / скриншот из инстаграма спортсменки

Георгий Судаков

Звезда Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков вместе с дочкой Миланой разбивали пасхальные яйца. Победительницей соревнования стала дочь футболиста. За кадром был слышен голос жены Георгия Лизы, которая радовалась успехам ребенка.

Георгий Судаков вместе с дочкой / скриншот из видео

Екатерина Усик

Жена чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина поздравила украинцев с праздником. На Пасху семья собралась в Украине. Екатерина опубликовала видео с детьми, которые соревновались в разбивании пасхальных яиц. В турнире приняла участие даже самая маленькая дочь Усиков.

Дети Александра и Екатерины Усиков празднуют Пасху / скриншот из видео

Андрей Лунин

А вот голкипер мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин вместе со своим сыном раскрашивали писанки. Это занятие очень понравилось Лунину-младшему.

Андрей Лунин с сыном / скриншот из видео

Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук

Спортивная семья Марины Бех-Романчук и Михаила Романчука празднует Пасху в семейном кругу. Звездная легкоатлетка поделилась фотографией, на которые они всей семьей отправились на ночную службу.

Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук с родителями / фото из инстаграма спортсменки

Черноморец Одесса

Одесский Черноморец Пасху встретил в Ровно. Команда Александра Кучера 20 апреля сыграет с местным Вересом. В праздничный день футболисты и тренеры "моряков" отправились в церковь, чтобы успеть посвятить куличи.

Футболисты и тренеры Черноморца / фото ФК Черноморец

УАФ и футбольные клубы

Украинская футбольная ассоциация и футбольные клубы тоже не забыли поздравить болельщиков с праздником.

Львовские Карпаты поблагодарили защитников Украины, которые защищают наше государство от коварного врага. "Львы" призвали помогать защитникам.

"Зелено-белые", поздравляем вас со Светлым Христовым Воскресением. В этом году Пасху мы снова встречаем во времени испытаний. Пусть в вашем доме будет светло, царит тепло и покой, а рядом будут те, кого мы любим и кем дорожим.

Не забывайте: пока мы имеем возможность праздновать, наши защитники и защитницы держат оборону против врага. А мы должны всячески поддерживать наших воинов. Они – наша гордость, наша броня. Они – олицетворение света, противостоящего злу", – говорится в заметке Карпат.

Футбольные клубы Украины поздравили с Пасхой