Від самого ранку, 20 квітня, зірки українського спорту вітають своїх прихильників з Великоднем. У своїх соціальних мережах вони діляться побажаннями та теплими словами, пише 24 Канал.

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Ярослава Магучіх

Олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх опублікувала світлину з паскою. Вона побажала миру для кожної української родини.

"Всіх з Великоднем. Нехай це свято пройде спокійно і безпечно для кожної української родини", – написала Магучіх.

Магучіх привітала з Великоднем / скриншот з інстаграму

Дар'я Білодід

Призерка Олімпійських ігор та новоспечена футболістка Металіста 1925 Дар'я Білодід в інстаграмі опублікувала вітальну листівку з крашанками. Вона привітала своїх підписників зі святом Великодня.

Білодід привітала з Великоднем / скриншот з інстаграму спортсменки

Георгій Судаков

Зірка Шахтаря та збірної України Георгій Судаков разом з донечкою Міланою розбивали крашанки. Переможницею змагання стала донька футболіста. За кадром було чутно голос дружини Георгія Лізи, яка раділа успіхам дитини.

Георгій Судаков разом з донькою / скриншот з відео

Катерина Усик

Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина привітала українців зі святом. На Великдень сім'я зібралася в Україні. Катерина опублікувала відео з дітьми, які змагалися у розбиванні крашанок. У турнірі взяла участь навіть найменша донька Усиків.

Діти Олександра та Катерини Усиків святкують Великдень / скриншот з відео

Андрій Лунін

А от голкіпер мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін разом зі своїм сином розфарбовували писанки. Це заняття дуже сподобалося Луніну-молодшому.

Андрій Лунін із сином / скриншот з відео

Марина Бех-Романчук та Михайло Романчук

Спортивна родина Марини Бех-Романчук та Михайла Романчука святкує Великдень в родинному колі. Зіркова легкоатлетка поділилася світлиною, на які вони всією родиною вирушили на нічну службу.

Марина Бех-Романчук та Михайло Романчук з батьками / фото з інстаграму спортсменки

Чорноморець Одеса

Одеський Чорноморець Великдень зустрів у Рівному. Команда Олександра Кучера 20 квітня зіграє з місцевим Вересом. У святковий день футболісти та тренери "моряків" вирушили до церкви, щоб встигнути посвятити паски.

Футболісти та тренери Чорноморця / фото ФК Чорноморець

УАФ та футбольні клуби

Українська футбольна асоціація та футбольні клуби теж не забули привітати уболівальників зі святом.

Львівські Карпати подякували захисникам України, які боронять нашу державу від підступного ворога. "Леви" закликали допомагати захисникам.

"Зелено-білі", вітаємо вас зі Світлим Христовим Воскресінням. Цьогоріч Великдень ми знову зустрічаємо у часі випробувань. Нехай у вашій оселі буде світло, панує тепло та спокій, а поруч будуть ті, кого ми любимо й ким дорожимо.

Не забуваймо: поки ми маємо можливість святкувати, наші захисники й захисниці тримають оборону супроти ворога. А ми маємо всіляко підтримувати наших воїнів. Вони – наша гордість, наша броня. Вони – уособлення світла, що протистоїть злу", – йдеться у дописі Карпат.

Футбольні клуби України привітали з Великоднем