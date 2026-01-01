Ушел из жизни легендарный футболист и тренер винницкой Нивы Паша Касанов

Перед самым новым годом печальная весть пришла из Винницы. На 73-м году жизни отошел в вечность известный украинский футболист и тренер Паша Касанов.

Он сделал огромный вклад в развитие футбола в Винницкой области. Сердце Паши Касанова остановилось в среду, 31 декабря, сообщает 24 Канал со ссылкой на Винницкую территориальную организацию ВФСО "Колос".

Что известно о футбольной карьере Паши Касанова?

Легенда винницкого футбола родился 19 января 1953 года в поселке Тавричанка Приморского края. В детстве его семья переехала в Николаев.

В 17 лет парня, который до этого занимался футболом во дворе, пригласили в дублирующий состав местного Судостроителя. После военной службы в одесском СКА футболиста пригласили в Винницу. Именно с этим городом связаны самые яркие страницы биографии Касанова.

В течение 14 сезонов полузащитник выступал за главную команду Винницы. Касанов стал рекордсменом Нивы по количеству матчей (513), а по количеству голов делит первое место с Сергеем Шевченко (127).

В сезоне 1983 года продемонстрировал феноменальную результативность для полузащитника, забив 27 голов в чемпионате СССР. Трижды становился лучшим бомбардиром команды в сезоне.

Паша Касанов (слева) во время международного матча в Виннице / Фото Богдан Буга УАФ

Во время футбольной карьеры также выступал за Металлург Запорожье и Полесье Житомир. В 1992 году начал тренерскую деятельность в родной Ниве. Работал в клубе на различных должностях, а в 1996 – 1997 годах был главным тренером команды, которая дебютировала на евроарене в розыгрыше Кубка обладателей кубка.

Много времени Паша Касанов посвятил развитию футбола в Винницкой области. Он был основателем футбольной школы "Рассвет", из которой вышли игрок сборной Украины Валерий Федорчук и экс-голкипер донецкого Олимпика Артем Кичак.

