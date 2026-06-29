На видео, опубликованном в инстаграм, француз появился в шапке-ушанке, танцевал и подпевал песне "Седая ночь" российского исполнителя. В подписи к ролику Эвра отметил на русском языке, что эта композиция "не отпускает его уже полгода", а также написал: "Бодрствую в понедельник с этим русским хулиганом".

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Как Эвра опозорился?

Во время видео экс-футболист несколько раз воскликнул: "Я люблю Москву!". Он объяснил свои слова воспоминаниями о финале Лиги чемпионов 2008 года, в котором Манчестер Юнайтед победил Челси на стадионе "Лужники" в Москве. Также Эвра вспомнил победу сборной Франции на чемпионате мира 2018 года, после которой французская команда находилась в российской столице.

Публикация вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях из-за использования российской музыки на фоне полномасштабной войны России против Украины.

Какая карьера была у Эвра?

В составе Манчестер Юнайтед (2006 – 2014) пять раз становился чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов УЕФА (2008) и Клубный чемпионат мира. Впоследствии выступал за Ювентус, в составе которого дважды завоевывал титул чемпиона Италии и доходил до финала Лиги чемпионов. За национальную сборную Франции провел более 80 матчей. Профессиональную карьеру завершил в 2019 году.