Карпаты разрывают трансферный рынок: "львы" подписали аргентинского хавбека

"Зелено-белые" активно проводят зимнее трансферное окно. Очередным новичком команды Владислава Лупашко стал аргентинский полузащитник Патрисио Танда.

Львовские Карпаты объявили о подписании опорного полузащитника Патрисио Танды. 22-летний футболист будет играть за "львов" до конца года на правах аренды, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт львовян.

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Воспитанник Бока Хуниорс пополнил Карпаты

Карпаты смогут выкупить права на футболиста у аргентинского Расинга, если Танда хорошо проявит себя в чемпионате Украины.

22-летний футболист преимущественно играет на позиции опорного полузащитника. Патрисио является воспитанником нескольких футбольных академий, в том числе легендарного Бока Хуниорс. В 2018 году Танда стал игроком Расинг из Авальянеды, где он был капитаном дублирующей команды.

Последние полтора года Патрисио выступал на правах аренды за Унион Санта-Фе. В этой команде он отыграл 28 поединков, но результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает стоимость новичка Карпат в 75 тысяч евро.

Трансферные изменения в Карпатах