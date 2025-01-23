Карпаты разрывают трансферный рынок: "львы" подписали аргентинского хавбека
"Зелено-белые" активно проводят зимнее трансферное окно. Очередным новичком команды Владислава Лупашко стал аргентинский полузащитник Патрисио Танда.
Львовские Карпаты объявили о подписании опорного полузащитника Патрисио Танды. 22-летний футболист будет играть за "львов" до конца года на правах аренды, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт львовян.
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Воспитанник Бока Хуниорс пополнил Карпаты
Карпаты смогут выкупить права на футболиста у аргентинского Расинга, если Танда хорошо проявит себя в чемпионате Украины.
22-летний футболист преимущественно играет на позиции опорного полузащитника. Патрисио является воспитанником нескольких футбольных академий, в том числе легендарного Бока Хуниорс. В 2018 году Танда стал игроком Расинг из Авальянеды, где он был капитаном дублирующей команды.
Последние полтора года Патрисио выступал на правах аренды за Унион Санта-Фе. В этой команде он отыграл 28 поединков, но результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает стоимость новичка Карпат в 75 тысяч евро.
Трансферные изменения в Карпатах
- Отметим, что Танда стал шестым зимним новичком Карпат. Ранее команда Лупашко подписала защитника Тимура Стецькова (Кривбасс) и четырех игроков Руха: Алексея Сыча, Олега Федора, Илью Квасницу и Игоря Краснопира.
- Покинули "зелено-белых" Артур Рябов, Юрий Тлумак (оба стали игроками Руха), Денис Устименко (Оболонь), Тимофей Сухарь (свободный агент) и Максим Мельниченко (Полесье).