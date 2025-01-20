Сначала Карпаты выложили в своих соцсетях намек на пополнение в команде. Пресс-служба "зелено-белых" опубликовала прогноз погоды на 20 января, где температура дня была +4 градуса. После в соцсетях появилось видео с презентации четырех новых игроков, которое через несколько секунд было неожиданно удалено.

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Топовое усиление для "львов"

Однако не прошло и нескольких минут, как ролик был снова опубликован. Карпаты официально усилились четырьмя игроками Руха, информирует 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Карпат.

Речь идет об Алексее Сыче, Игоре Краснопире, Илье Кваснице и Олеге Федоре. Двое первых заключили долгосрочные контракты с Карпатами. Зато Квасница и Федор будут выступать за "львов" на правах аренды, но с обязательным правом выкупа в течение 2025-го года.

Видео презентации новичков Карпат

Следует отметить, что Сыч, Квасница и Федор вернулись в родной клуб. Футболист ранее уже выступали в структуре "львов". Краснопир является воспитанником киевского футбола.

Напомним, что 13 января Карпаты объявили о подписании центрбека Кривбасса Тимура Стецькова.

Команда во главе с Владиславом Лупашко готовится к возобновлению сезона-2024/2025 в Турции. На зимних тренировочных сборах "зелено-белые" проведут 5 контрольных спаррингов.

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