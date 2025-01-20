Спершу Карпати виклали у своїх соцмережах натяк на поповнення у команді. Пресслужба "зелено-білих" опублікувала прогноз погоди на 20 січня, де температура дня була +4 градуси. Після у соцмережах з'явилось відео із презентації чотирьох нових гравців, яке за декілька секунд було несподівано видалене.
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Топове підсилення для "левів"
Однак не минуло й кількох хвилин, як ролик був знову опублікований. Карпати офіційно підсилились чотирма гравцями Руха, інформує 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Карпат.
Мова йде про Олексія Сича, Ігоря Краснопіра, Іллю Квасницю та Олега Федора. Двоє перших уклали довгострокові контракти із Карпатами. Натомість Квасниця та Федор виступатимуть за "левів" на правах оренди, але із обов'язковим правом викупу протягом 2025-го року.
Відео презентації новачків Карпат
Слід відзначити, що Сич, Квасниця та Федор повернулись до рідного клубу. Футболіст раніше вже виступали у структурі "левів". Краснопір є вихованцем київського футболу.
Нагадаємо, що 13 січня Карпати оголосили про підписання центрбека Кривбаса Тимура Стецькова.
Команда на чолі із Владиславом Лупашком готується до відновлення сезону-2024/2025 у Туреччині. На зимових тренувальних зборах "зелено-білі" проведуть 5 контрольних спарингів.
Коротко про новачків Карпат
- Олексій Сич виступав за Рух (65 поєдинків). Також має досвід виступів за кордоном. Із вересня 2022-го по кінець червня 2023-го років правий захисник грав за бельгійський Кортрейк (17 матчів). 19 листопада 2024-го року дебютував за збірну України Сергія Реброва.
- Олег Федор виступав виключно за Рух (34 гри). Грає у центрі поля.
- Ігор Краснопір – центрфорвард. Саме на цій позиції Карпати відчували кадровий "голод". Тепер в Ігоря Невеса буде солідна конкуренція. Краснопір виступав за Оболонь (52 матчі). У липні 202-го перебрався у Рух, за який встиг провести 18 ігор.
- Ілля Квасниця – 21-річний правий вінгер. Зі структури Карпат перейшов у Рух, де виступав до сьогодні. У жовто-чорній футболці встиг відіграти 58 поєдинків).