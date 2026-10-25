Легенда сборной Италии назвал самого неудачника в истории футбола

Пока весь мир готовится к вручению "Золотого мяча" лучшему футболисту прошлого сезона, бывший защитник Милана и сборной Италии Паоло Мальдини решил высказаться о игроке, которого он считает самым невезучим в карьере.

Интересно, что футболист, которого назвал Мальдини, при этом остается одним из самых титулованных. Речь идет, как можно догадаться, о самом итальянце, пишет 24 Канал.

Почему Мальдини – неудачник

Странно слышать такие слова от человека, ставшего символом целой эпохи в итальянском футболе, но Мальдини действительно считает себя самым несчастным и неудачливым игроком.

По словам бывшего партнера Андрея Шевченко по команде, он потерпел поражение в слишком большом количестве финалов. Мальдини вспомнил, что трижды оставался без победы в Лиге чемпионов, еще трижды – в Межконтинентальном кубке, проигрывал Суперкубок Европы, чемпионат Европы и чемпионат мира.

Мне посчастливилось выиграть очень много, но в то же время я пережил немало поражений в финалах. Это часть футбола,

– философски заметил итальянец.

Что выиграл Мальдини

Наркания экс-защитника "Милана", даже шутливые, действительно вызывают вопросы. Ведь Паоло Мальдини провел фантастическую клубную карьеру, в которой стал обладателем как минимум 26 командных трофеев.

Легендарный "3-й номер" "Милана" пять раз триумфировал в Лиге чемпионов, семь раз выигрывал чемпионат Италии, имеет 5 побед в Суперкубке Италии и одну в Кубке, завоевал 5 Суперкубков УЕФА и 2 Межконтинентальных кубка, а также титул клубного чемпиона мира.

А вот где Мальдини действительно может чувствовать себя невезучим, так это на уровне сборной Италии. Защитник завоевал серебро и бронзу как на чемпионате мира, так и на Евро, но ни разу не поднимал над головой кубок.