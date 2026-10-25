Легенда збірної Італії назвав найбільшого невдаху в історії футболу

Паоло Мальдіні з Андрієм Шевченком / Фото ФК Мілан
Поки увесь світ готується до вручення "Золотого м'яча" найкращому футболісту минулого сезону, колишній захисник Мілана та збірної Італії Паоло Мальдіні вирішив висловитися про гравця, якого він вважає найбільш позбавленим удачі в кар'єрі.
Цікаво, що футболіст, якого назвав Мальдіні, водночас залишається одним із найбільш титулованих. Йдеться, як можна здогадатися, про самого італійця, пише 24 Канал.
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Чому Мальдіні – невдаха
Дивно чути такі слова від людини, яка стала символом цілої епохи в італійському футболі, але Мальдіні справді вважає себе найбільш нещасливим і нефартовим гравцем.
За словами колишнього партнера Андрія Шевченка по команді, він зазнав поразки в надто великій кількості фіналів. Мальдіні згадав, що тричі залишався без тріумфу в Лізі чемпіонів, ще тричі – в Міжконтинентальному кубку, програвав Суперкубок Європи, чемпіонат Європи та чемпіонат світу.
Мені пощастило виграти дуже багато, але водночас я пережив чимало поразок у фіналах. Це частина футболу
Що виграв Мальдіні
Нарікання ексзахисника Мілана, навіть жартівливі, дійсно викликають запитання. Адже Паоло Мальдіні провів фантастичну клубну кар'єру, в якій став власником щонайменше 26 командних трофеїв.
Легендарний 3-ий номер Мілана 5 разів тріумфував у Лізі чемпіонів, сім разів вигравав чемпіонат Італії, має 5 перемог у Суперкубку Італії та одну у Кубку, здобув 5 Суперкубків УЄФА і 2 Міжконтинентальні кубки, а також титул клубного чемпіона світу.
А от де Мальдіні справді може відчувати себе нефартовим, то це на рівні збірної Італії. Захисник виграв срібло та бронзу як на чемпіонаті світу, так і на Євро, але жодного разу не здіймав над головою кубок.
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