Легенда збірної Італії назвав найбільшого невдаху в історії футболу

Цікаво, що футболіст, якого назвав Мальдіні, водночас залишається одним із найбільш титулованих. Йдеться, як можна здогадатися, про самого італійця, пише 24 Канал.

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Чому Мальдіні – невдаха

Дивно чути такі слова від людини, яка стала символом цілої епохи в італійському футболі, але Мальдіні справді вважає себе найбільш нещасливим і нефартовим гравцем.

За словами колишнього партнера Андрія Шевченка по команді, він зазнав поразки в надто великій кількості фіналів. Мальдіні згадав, що тричі залишався без тріумфу в Лізі чемпіонів, ще тричі – в Міжконтинентальному кубку, програвав Суперкубок Європи, чемпіонат Європи та чемпіонат світу.

Мені пощастило виграти дуже багато, але водночас я пережив чимало поразок у фіналах. Це частина футболу– філософськи зазначив італієць.

Що виграв Мальдіні

Нарікання ексзахисника Мілана, навіть жартівливі, дійсно викликають запитання. Адже Паоло Мальдіні провів фантастичну клубну кар'єру, в якій став власником щонайменше 26 командних трофеїв.

Легендарний 3-ий номер Мілана 5 разів тріумфував у Лізі чемпіонів, сім разів вигравав чемпіонат Італії, має 5 перемог у Суперкубку Італії та одну у Кубку, здобув 5 Суперкубків УЄФА і 2 Міжконтинентальні кубки, а також титул клубного чемпіона світу.

А от де Мальдіні справді може відчувати себе нефартовим, то це на рівні збірної Італії. Захисник виграв срібло та бронзу як на чемпіонаті світу, так і на Євро, але жодного разу не здіймав над головою кубок.