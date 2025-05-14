Соперница Свитолиной благодаря победе над украинкой установила абсолютный рекорд женского тенниса

Во вторник, 13 мая, состоялись матчи 1/4 финала турнира серии WTA 1000 в Риме. Закрывал программу игрового дня поединок между Элиной Свитолиной и Пейтон Стернс.

Американка одержала победу в трех сетах. Это позволило ей впервые в карьере пробиться в полуфинал "тысячника".

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Исторический рекорд

Кроме этого успеха, Пейтон также покорилось уникальное достижение. 23-летняя представительница США стала первой теннисисткой в истории Открытой эры (с 1968 года), которая одержала три подряд победы на тай-брейке третьего сета матчей турниров WTA-тура, сообщает 24 Канал со ссылкой на статистический портал Opta.

До победы в поединке с Элиной Свитолиной (6:2, 4:6, 7:6) она одолела Мэдисон Киз (2:6, 6:2, 7:6) и Наоми Осаку (6:4, 3:6, 7:6). Дополнительного веса этим победам добавляет также то, что американка и японка являются обладательницами титулов серии Grand Slam, а украинка выигрывала Итоговый турнир.

К слову. Благодаря выходу в полуфинал римского "тысячника" Пейтон Стернс поднимется на рекордное для себя место в мировом рейтинге. В режиме реального времени она сейчас занимает 26 позицию.

Отметим, что за дебютный выход в финал на таком уровне американка будет бороться с пятой ракеткой мира Жасмин Паолини. Их очное противостояние состоится 15 мая.