Иначе я уйду, – Гвардиола поставил жесткий ультиматум руководству Манчестер Сити

Пеп Гвардиола имеет действующее соглашение с "горожанами" до лета 2027 года. Однако он может покинуть клуб раньше, если боссы Манчестер Сити не прислушаются к его требованиям.

Испанский тренер уже девять лет возглавляет манчестерский клуб. Сезон-2024/2025 стал лишь вторым, в котором он не добыл ни одного трофея, и специалист назвал одну из причин, из-за которой это произошло.

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Чем недоволен Гвардиола

Он выразил недовольство из-за проблем с составом. А именно испанцу не нравится, что у него в обойме слишком много игроков, поэтому звездный тренер требует провести чистку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

"Я сказал руководству клуба, что не хочу иметь большой состав. Я не хочу оставлять 5-6 игроков вне заявки на матч, я этого не хочу. Иначе я уйду. Я не могу оставлять игроков следить за футболом с трибуны.

Мне тяжело тренировать так много игроков, потому что мне приходится долго выбирать состав на игру. Если у нас будут травмы, то у нас есть игроки академии, мы можем так делать. Это важно для того, чтобы у команды была крепкая связь и душа", – сказал Гвардиола.

Справка. В сезоне-2024/2025 Манчестер Сити занимает третье место в АПЛ и проиграл в финале Кубка Англии. Также подопечные Гвардиолы не смогли далеко пройти в Кубке лиги и Лиге чемпионов, вылетев из этих турниров в 1/8 и 1/16 финала соответственно.

Напомним, что точно после нынешней кампании "горожан" покинет их капитан Кевин Де Брюйне. Накануне он провел прощальный матч за команду на домашнем стадионе, где отметился неприятным фейлом.