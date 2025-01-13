Черная полоса продолжается: звездный тренер Пеп Гвардиола развелся с женой после 30 лет отношений

Наставник Манчестер Сити переживает непростой период в этом сезоне в футболе. Теперь же у Гвардиолы возникли разногласия со своей второй половинкой.

Испанский тренер Пеп Гвардиола является одним из самых топовых наставников XXI века. Также каталонец имеет успех и на личном фронте благодаря крепкой семье.

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Семейные отношения Гвардиолы

Впрочем, здесь жизнь Гвардиолы получила неутешительный поворот. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.es, в конце декабря 2024 года Пеп развелся со своей второй половинкой Кристиной Серрой.

Издание отмечает, что у пары охладели отношения из-за того, что они редко виделись. Пеп живет в Манчестере, тогда как его жена – в Барселоне и Лондоне. Супруги решили не афишировать свой развод.

Пеп и Кристина остаются в хороших отношениях. Пара начала отношения аж в 1994 году, а в 2014-м официально оформила брак. У них есть трое детей – Мария (24 года), Мариус (22) и Валентина (17).

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Напомним, что Гвардиола выиграл почти 40 трофеев во главе Барселоны, Баварии и Манчестер Сити. Среди них – три Лиги чемпионов, по три чемпионства в Испании и Германии, а также шесть трофеев АПЛ.

В этом сезоне его Манчестер Сити пока не впечатляет. Команда идет шестой в чемпионате и уже де-факто выбыла из чемпионской гонки. В Лиге чемпионов "горожане" вообще на грани вылета (22 место).