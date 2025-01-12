34-летний защитник выразил желание покинуть английский гранд. Правый защитник может продолжить карьеру в другом европейском клубе, сообщает 24 канал со ссылкой на The Sun.

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Кто претендует на Уокера

Кайл Уокер может покинуть Манчестер Сити уже этой зимой. Ему поступали предложения по трансферу от представителей чемпионата Саудовской Аравии.

Однако фулбек "горожан" не планирует переходить в саудовские клубы, ведь хочет сыграть 100 матчей за сборную Англии. Уокер считает, что после трансфера на Ближний Восток, его не будут вызывать в национальную команду, где он уже провел 93 игры.

Один из представителей итальянской Серии А является фаворитом на подписание Кайла Уокера. Интер планирует арендовать у МанСити английского защитника сроком на полгода.

Справка. Контракт Кайла Уокера с Манчестер Сити истекает летом 2026 года. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Кайл Уокер сыграл в 18 матчах за Манчестер Сити во всех турнирах. Результативными действиями английский фулбек не отличался.