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Sport News 24 Другие виды спорта Гонщик збив кролика, який пошкодив його машину вартістю близько 20 млн доларів
17 мая, 16:23
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Гонщик сбил кролика, который повредил его машину стоимостью около 20 млн долларов

Валерия Фургалец
Основні тези
  • Пьер Гасли попал в аварию, сбив кролика, что повредило его болид Alpine A525.
  • Стоимость болида Формулы-1 составляет около 20 млн долларов, а авария привела к повреждениям переднего антикрыла и днища.
  • После аварии Гасли не вернулся на трассу, а главная гонка Гран-при Эмилии-Романьи состоится 18 мая в Имоле.

Французский пилот Пьер Гасли попал в аварию на первой практике Гран-при Эмилии-Романьи. Он наехал на кролика и повредил себе авто.

Во время Гран-при Эмилии-Романьи произошла неприятная ситуация. Пьер Гасли сбил кролика, что привело к непредсказуемым последствиям.

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Кролик повредил авто гонщику

Авария привела к гибели животного, а также нанесла повреждения переднему антикрылу и днищу болида Alpine A525, пишет 24 канал со ссылкой на Motor Sport.

Цена на болид Формулы-1 обычно составляет около 20 млн долларов согласно проведенному исследованию. Сами команды же не разглашают информацию о стоимости машины.

К сожалению, я не смог избежать столкновения,
– прокомментировал ситуацию Гасли.

После аварии француз заехал в боксы и больше не возвращался на трассу для соревнований.

Отметим, что главная гонка Гран-при Эмилии-Романьи состоится 18 мая в Имоле.