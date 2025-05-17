Во время Гран-при Эмилии-Романьи произошла неприятная ситуация. Пьер Гасли сбил кролика, что привело к непредсказуемым последствиям.

Читайте также Козел атаковал велогонщика во время этапа престижного тура Giro d'Italia: забавное видео

Кролик повредил авто гонщику

Авария привела к гибели животного, а также нанесла повреждения переднему антикрылу и днищу болида Alpine A525, пишет 24 канал со ссылкой на Motor Sport.

Цена на болид Формулы-1 обычно составляет около 20 млн долларов согласно проведенному исследованию. Сами команды же не разглашают информацию о стоимости машины.

К сожалению, я не смог избежать столкновения,

– прокомментировал ситуацию Гасли.

После аварии француз заехал в боксы и больше не возвращался на трассу для соревнований.

Отметим, что главная гонка Гран-при Эмилии-Романьи состоится 18 мая в Имоле.