Автомобиль въехал в толпу болельщиков перед матчем Барселоны

Перед началом каталонского дерби возле домашнего стадиона Эспаньола произошла неприятная ситуация. Автомобиль въехал в толпу болельщиков.

В четверг, 15 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании между Барселоной и Эспаньойолом. "Каталонцы" одержали уверенную победу со счетом 0:2, обеспечив себе чемпионство.

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Жуткая ситуация перед матчем

Неизвестный автомобиль в толпу болельщиков, который направлялся на игру, пишет 24 канал со ссылкой на AS. За рулем машины находилась женщина, которую потом арестовали.

По словам женщины, сначала она случайно сбила девушку, что вызвало гнев со стороны нескольких людей и они начали бросать в авто различные предметы. Из-за этого она запаниковала, нечаянно ускорилась и наехала на болельщиков впереди.

В результате наезда пострадали 14 человек. Все они обошлись легкими травмами.

В частности из-за этой ситуации арбитр прервал матч в начале первого тайма. После консультации с представителями клуба матч был продолжен.

Напомним, что подобный случай произошел после матча ПСЖ в Лиге чемпионов. Тогда неизвестный мужчина также сбил толпу болельщиков на автомобиле.