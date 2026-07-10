Карьера украинского нападающего может привести его в нидерландскую Эредивизи. О вероятности трансфера 29-летнего футболиста сообщил журналист Винченцо Спеннагалдо.

Куда может перейти Довбик?

О подписании контракта с футболистом ведет переговоры амстердамский Аякс. Источник отмечает, что в настоящее время клубы ведут переговоры об аренде футболиста.

Правда, руководство Ромы не хочет ограничиваться соглашением о временном трансфере, если в нем не будет пункта об обязательном выкупе Довбика по окончании сезона 2026/27.

По информации Спеннагалдо, переговоры продолжаются, и в ближайшее время стороны могут найти компромисс по поводу трансфера футболиста.

Недавно одним из претендентов на нашего земляка источники называли испанский клуб Атлетико. Ранее, летом 2024 года, Артем был близок к тому, чтобы перейти к "матрасникам" из Жироны.

Что может способствовать переходу Довбика?

Недавно команду из столицы Нидерландов возглавил испанский специалист Мичел Санчес, который является одним из инициаторов приобретения Артема Довбика.

Футбольный специалист и нападающий уже успешно работали вместе в Жироне. В сезоне 2023/24 Артем Довбик под руководством Санчеса сумел отличиться 24 голами в Ла Лиге. Тогда наш земляк стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.