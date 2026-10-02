"Попробуют выйти на игрока": "Трабзонспор" планирует купить еще одного футболиста сборной Украины

Трансферная сага вокруг Тараса Михавко может развернуться с новой силой во время зимнего трансферного окна. Услугами центрального защитника заинтересовались в Турции.

Трабзонспор не теряет надежды усилить состав 21-летним защитником киевского Динамо Тарасом Михавко. Об этом сообщило издание FotoMac.

Сколько Трабзонспор готов заплатить за Михавко

Источник сообщает, что турецкий клуб зимой возобновит контакты с руководством "бело-синих" и представителями футболиста.

Трабзонспор готовится вновь обратиться к 21-летнему центральному защитнику Динамо, с которым вел переговоры в начале сезона, но тогда убедить киевский клуб не удалось. На этот раз трансфер одобрил и главный тренер Томас Райс,

– говорится в сообщении.

Правда, турецкие журналисты добавляют: зимой нужно убедить Динамо. По информации источника, в Киеве своего футболиста оценивают в 10 миллионов евро.

Отметим, что летом было немало сообщений о заинтересованности в Михавко со стороны зарубежных клубов. В частности, будущее футболиста связывали с "несколькими коллективами из АПЛ". В Трабзонспоре сейчас выступают Руслан Малиновский и Арсений Батагов.

Что происходит в карьере Михавко

Защитник остался в Динамо. В составе "бело-синих" он на данный момент провел 13 матчей во всех турнирах сезона 2026/27.

Сейчас футболист находится в лагере национальной сборной Украины. На днях Тарас Михавко отыграл 90 минут в матче второго тура Лиги наций против сборной Грузии. Матч в Тбилиси завершился нулевой ничьей.