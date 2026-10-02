Трабзонспор не полишив сподівань поповнити склад 21-річним оборонцем київського Динамо Тарасом Михавком. Про це повідомило видання FotoMac.

Скільки Трабзонспор готовий заплатити за Михавка

Джерело повідомляє, що турецький клуб взимку відновить контакти з керівництвом "біло-синіх" та представниками футболіста.

Трабзонспор готується знову вийти на 21-річного центрального захисника Динамо, з яким говорив на старті сезону, але тоді київський клуб переконати не вдалося. Цього разу трансфер узгодив і головний тренер Томас Райс,

– йдеться у повідомленні.

Щоправда, турецькі журналісти додають: взимку потрібно переконати Динамо. За інформацією джерела, у Києві свого футболіста оцінюють у 10 мільйонів євро.

Зазначимо, що влітку було чимало повідомлень про зацікавленість Михавком з боку закордонних клубів. Зокрема, майбутнє футболіста пов’язували з кількома колективами з АПЛ. У Трабзонспорі наразі виступають Руслан Маліновський та Арсеній Батагов.

Що відбувається у кар’єрі Михавка

Оборонець залишився у Динамо. У складі "біло-синіх" наразі провів 13 поєдинків в усіх турнірах кампанії 2026/27.

Наразі футболіст перебуває у таборі національної збірної України. Днями Тарас Михавко відіграв 90 хвилин у поєдинку другого туру Ліги націй проти збірної Грузії. Поєдинок у Тбілісі завершився нульовою нічиєю.