Про це повідомив британський журналіст Бен Джейкобс. За інформацією джерела, Михавко також перебуває на радарах Борнмута та Евертона.

Які деталі відомі

Інших деталей щодо можливого трансферу чи переговорів наразі не розголошують.

Варто зазначити, що Евертон і Борнмут уже мають успішний досвід роботи з українськими захисниками, які перейшли з Динамо. У 2022 році до ліверпульського клубу перебрався Віталій Миколенко, а роком пізніше Борнмут підписав Іллю Забарного, який став одним із ключових гравців команди.

Крім того, у першій половині поточного сезону кольори Ноттінгем Форест захищав ще один українець Олександр Зінченко.

Нагадаємо, Михавко є вихованцем Динамо та вважається одним із перспективних українських центральних захисників. Минулого сезону він закріпився в основному складі столичного клубу, а також викликається до збірної України.

Чинний контракт Михавка з Динамо діє до грудня 2030 року.

Нагадаємо, що найближчий матч команда проведе проти ПАОКу 30 липня о 20:45 за київським часом у межах кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Новий сезон Української Прем'єр-ліги 2026/2027 розпочнеться 31 липня, однак Динамо пропустить стартовий тур чемпіонату. Зустріч киян із Лівим Берегом перенесено на 2 грудня через участь клубу в єврокубковій кваліфікації.