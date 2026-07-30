Об этом сообщил британский журналист Бен Джейкобс. По информации источника, Михавко также находится в поле зрения Борнмута и Эвертона.

Какие подробности известны

Другие подробности о возможном трансфере или переговорах пока не разглашаются.

Стоит отметить, что Эвертон и Борнмут уже имеют успешный опыт работы с украинскими защитниками, перешедшими из Динамо. В 2022 году в ливерпульский клуб перешел Виталий Миколенко, а годом позже Борнмут подписал Илью Забарного, который стал одним из ключевых игроков команды.

Кроме того, в первой половине текущего сезона за Ноттингем Форест выступал еще один украинец Александр Зинченко.

Напомним, Михавко является воспитанником Динамо и считается одним из перспективных украинских центральных защитников. В прошлом сезоне он закрепился в основном составе столичного клуба, а также вызывается в сборную Украины.

Действующий контракт Михавка с Динамо действует до декабря 2030 года.

Напомним, что ближайший матч команда проведет против ПАОКа 30 июля в 20:45 по киевскому времени в рамках квалификации Лиги Европы УЕФА.

Новый сезон Украинской Премьер-лиги 2026/2027 начнется 31 июля, однако Динамо пропустит стартовый тур чемпионата. Встреча киевлян с Левым берегом перенесена на 2 декабря из-за участия клуба в еврокубковой квалификации.