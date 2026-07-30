Стартовый свисток в матче между ПАОКом и Динамо прозвучит в 20:45 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

ПАОК – Динамо: онлайн-трансляция

Смотреть в прямом эфире матч киевлян в квалификации Лиги Европы можно бесплатно на телеканале 2+2, а также на YouTube-каналах Динамо и Footballhub.

Кроме того, за игрой можно следить онлайн на сайте 24 Канал.

Онлайн-трансляция матча ПАОК – Динамо появится позже.

Напомним, 23 июля Динамо и ПАОК встретились в польском городе Люблин – динамовцы открыли счет в матче, однако не удержали преимущество и уступили грекам со счетом 2:3.

Теперь Динамо необходимо обязательно победить ПАОК, чтобы гарантировать себе участие в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Однако накануне ответного матча именно греки являются фаворитами противостояния.

Если "бело-синие" победят ПАОК, то в следующем раунде встретятся с победителем пары Хаммарбю (Швеция) / Андерлехт (Бельгия). В случае неудачи киевляне опустятся в Лигу конференций, где их соперником в квалификации станет победитель пары Карабах (Азербайджан) / ЦСКА София (Болгария).